كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن أزيد من ألف تلميذ من ذوي الاعاقة مترشحون لاجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا (دورة جوان 2022).

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادتها، رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة، أن اجمالي 1096 تلميذ من ذوي الاعاقة مترشحون لاجتياز امتحانات نهاية السنة، من بينهم 635 مترشح لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط و461 آخر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.

وذكرت كريكو أن قطاع التضامن الوطني يتكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص و15 ملحقة.

واعتبرت كريكو هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على التحضيرات المخصصة لفائدة تلاميذ ذوي الاعاقة المترشحين لهذه الامتحانات، لاسيما من حيث دورات المراجعة التي يشرف عليها أساتذة، الى جانب مختصين نفسانيين من القطاع.

وأكدت الوزيرة في ذات السياق على أهمية المرافقة النفسية والاجتماعية لهذه الشريحة التي تعد --مثلما قالت-- أحد المقومات الأساسية لضمان النجاح.