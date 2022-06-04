اعترف مدرب أولمبي المدية، كريم زاوي، أن خسارة فريقه برباعية أمام اتحاد الجزائر كانت تحصيل حاصل بالنظر للظروف التي يمر بها الفريق خاصة وأن الأولمبي خاض المباراة بتشكيلة غالبيتها من الآمال، بعد أن غاب عنها سبعة لاعبين أساسيين بالإضافة إلى حارس المرمى دعاس بسبب الأزمة المالية وعدم تلقيهم لمستحقاتهم منذ بداية الموسم، معتبرا أن أمل البقاء البقاء في بطولة المحترف الأول تبخر في الجولة الماضية بعد التعثر الذي سجله الفريق على أرضية ميدانه أمام اتحاد بسكرة بنتيجة هدف لمثله.

وأكد المدرب السابق للنصرية أن إشرافه على حظوظ الأولمبي كان مجازفة كبيرة بالنظر للوضعية التي كان يتخبط فيها الفريق بسبب الأزمة المالية والديون العالقة التي بلغت 14مليار سنتيم منذ الموسم الفارط، والتي لم تقو الإدارة على تجاوزها إضافة إلى عجزها عن استقدام لاعبين في المستوى يمكن الرهان عليهم لإنقاذ الفريق، مضيفا أن النادي أنهى مرحلة الذهاب من البطولة محتلا المراتب الأخيرة برصيد 14نقطة فقط وهي حصيلة كانت تؤشر على أن الفريق دخل منطقة الخطر، لكن رغم ذلك فقد حاول -يقول زاوي- إعادة بعث روح المنافسة بين اللاعبين للخروج من هذه الوضعية الصعبة، حيث تمكن من تحسين وضعه مقارنة بمرحلة الذهاب بحصد 21 نقطة، إلا أن غياب الإدارة وعدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم المالية قضى على كل شيء ليكون السقوط إلى القسم الثاني المصير المحتوم.

وكشف ذات المتحدث أن بقاءه للإشراف على حظوظ الأولمبي الموسم المقبل حسب رغبة الإدارة يبقى مرهونا بدرجة كبيرة في إيجاد حل للمشكل المالي وانتداب لاعبين يملكون المستوى للمراهنة عليهم من أجل العودة إلى بطولة المحترف الأول.