انتقد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم السبت، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا والغرب إلى "تجنب إهانة روسيا" لتمهيد الأجواء لإجراء مفاوضات سلام بين الجانبين، وقال إن هذا يؤدي إلى "إهانة فرنسا".

كتب كوليبا على تويتر أن "الدعوات إلى تجنب إذلال روسيا تؤدي فقط إلى إذلال فرنسا أو أي بلد آخر. لأن روسيا هي التي تذل نفسها. من الأفضل أن نركز جميعا على كيفية إعادة روسيا إلى مكانها. من شأن ذلك أن يجلب السلام وينقذ الأرواح".

ويأتي ذلك في أول رد فعل أوكراني على تصريحات ماكرون التي أدلى بها لعدد من الصحف الإقليمية نُشر اليوم السبت وقال فيها: "يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال في أوكرانيا من إيجاد مخرج عبر الوسائل الدبلوماسية، أنا مقتنع بأن دور باريس هو أن تكون قوة وسيطة".

وكان ماكرون قد قال في مقابلة صحفية إنه يعارض النهج الحالي للغرب في التعامل مع روسيا.