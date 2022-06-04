الدقيقة 14: توزيعة جديدة لبن عيادة لكن رأسية سليماني ضعيفة بين يدي الحارس

الدقيقة 12: تدخل عنيف على بلايلي .. الحكم يكتفي بالانذار الشفهي وسط احتجاج الناخب الوطني

الدقيقة 11: الخطر دائما من جانب بلايلي .. يوزع داخل منطقة الجزاء لكنها تصل بين أحضان الحارس

الدقيقة 9: فرصة خطيرة للخضر بعد توزيعة بن عيادة .. رأسية بلايلي جانبية

الدقيقة 7: خطأ من بن سبعيني يتحول إلى هجمة أوغندية لكن التسديدة بعيدة عن مرمى الخضر

الدقيقة 5: توغل خطير للمهاجم الأوغندي بعد تجاوز بن سبعيني .. توبة في المكان المناسب

الدقيقة 4: مخالفة للأوغنديين .. زغبة يبعد الخطر

الدقيقة 3: أول فرصة للخضر .. بلايلي يتلاعب بمدافع المنافس يوزع لكن رأسية زرقان بين يدي الحارس.

* الحكم يعطي صافرة البداية

* عزف النشيدن الوطنيين

* دخول الناخب الوطني أرضية الميدان تحت تصفيقات الجمهور الحاضر الذي قارب 20 ألف.

* كشفت "الفاف" عن تشكيلة المنتحب التي ستواجه أوغندا، مساء اليوم، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفضل الناخب الوطني، جمال بلماضي، إجراء تغيير على مستوى حراسة المرمى بإشراك مصطفى زغبة مكان رايس وهاب مبولحي.

في الدفاع، لم يكن هناك تغييرات كبيرة سوى تواجد أحمد توبة أساسيا على حساب عبد القادر بدران، إلى جانب كل من عيسى ماندي، حسين بن عيادة ورامي بن سبعيني.

في وسط الميدان فضل بلماضي الدخول بالثلاثي اسماعيل بن ناصر، رامز زروقي وآدم زرقان.

أما خط الهجوم فشهد تعويض رشيد غزال للاعب مانشستر سيتي رياض محرز، في حين حافظ يوسف بلايلي على مكانته في الجناح الأيسر وإسلام سليماني كرأس حربة وقائد للمنتخب.

التشكيلة الأساسية: زغبة، بن عيادة، بن سبعيني، ماندي، توبة، بن ناصر، زروقي، زرقان، بلايلي، غزال، سليماني.

* يفتتح المنتخب الوطني، مساء اليوم، تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهة نظيره الأوغندي على ملعب 5 جويلية الأولمبي، في لأول مقابلة منذ نكسة المونديال.