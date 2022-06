Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a révélé la liste des 11 joueurs qui affronteront ce soir l’Ouganda, au premier match en phase d’éliminatoires pour la prochaine coupe d’Afrique des nations.

Au poste de gardien de but, Belmadi a opté pour Mustapha Zaghba qui signe sa première titularisation avec les verts.

Pour la défense, on trouve Aissa Mandi, Hocine Benayada, Ahmed Touba et Ramy Bensebaini.

Au milieu de terrain: Ismail Bennacer, Ramiz Zerrouki et Adem Zorgane.

L’attaque de la sélection nationale est composée de Rachid Ghezzal, Youcef Beleïli et Islem Slimani.