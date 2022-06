Deux individus ont été interpellés, samedi, en flagrant délit d'incendier des palmeraies dans la commune d'Ain Beida (Ouargla) causant ainsi la perte de plus de 250 palmiers, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Deux individus ont été interpellés ce samedi aux environs de 12h30, en flagrant délit, commettant un acte criminel en mettant le feu à des palmeraies dans la commune d'Aïn Beida à Ouargla, provoquant la destruction de plus de 250 palmiers", a précisé le ministère.

"Les deux concernés qui étaient en possession de tous les moyens pour commettre cet acte criminel, ont été transférés par les services de sécurité pour engager des procédures d'enquête et avertir les services judiciaires compétents", précise la même source.

"Les autorités compétentes tiendront l'opinion publique informée des développements de cette affaire", a-t-on souligné.

Le ministère appelle tous les citoyens à "faire preuve de vigilance et à signaler tout comportement suspect afin de contrecarrer les intentions malveillantes des criminels".