

تعرض مضيف طيران من الجوية الجزائرية، اليوم، الى اجراءات التوقيف من قبل الشرطة البريطانية بمطار لندن (هيثرو) الدولي، بحسب ما ذكر مصدر مسؤول من مؤسسة تسيير مطارات الجزائر.

وافاد المصدر في حديث الى "الخبر" ، ان عناصر من الشرطة البريطانية تقدموا الى طائرة الجوية الجزائرية بمجرد وصولها والقوا القبض على مضيف يدعى "رابح.ل"، وذكروا ان الإجراء تم في اطار تحقيق أمني قد تدوم 48 ساعة.

ولَم يوضح المصدر أسباب وخلفيات الاجراءات التي تعرض لها المضيف الجزائري، غير انه رجح بانه على علاقة بقضية نقل هواتف نقالة مصرح بها مسروقة من فرنسا.

ولَم تقم مؤسسة مطارات الجزائر وكذا ممثلية الدبلوماسية الجزائرية في بريطانيا باي رد فعل ينفي او يؤكد ما جرى.