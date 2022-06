Un steward d’Air Algérie a été arrêté, aujourd’hui, par la police britannique à l’aéroport de « Heathrow » à Londres, a révélé une source responsable au sein de l’Etablissement de gestion des services aéroportuaires d’Algérie.

La même source a révélé à « El Khabar » que des éléments de la police britannique a arrêté le steward « L.Rabah » dès l’atterrissage de l’avion d’Air Algérie à l’aéroport de Londres.

Cette arrestation intervient dans le cadre d’une enquête sécuritaire qui va durer 48 heures, précise la même source.

La source n’a pas précisé quelles sont les raisons de cette arrestation du steward algérien, toutefois, il serait fort probable qu’il s’agit de son implication dans une affaire de transport de Smartphones et d’objets de valeur non déclarés, volés en France.

L’Etablissement de gestion des services aéroportuaires d’Algérie et la représentation diplomatique algérienne en Angleterre n’ont ni affirmé ni infirmé cette information.