L’Algérie a battu ce soir l’Ouganda au score de (2-0) au stade olympique du 5 juillet à Alger dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Fennecs ont asphyxié dès le début du match leur adversaire Ougandais, avec une possession de balle supérieure à 80% durant le premier quart d’heure.

Avec un Belaïli très remuant sur l’aile gauche, les fennecs ont été menaçants mais la tête trop molle de Zorgane finissait dans les gants de Lukwago, tandis que celle du Brestois manquait le cadre.

Les locaux sont parvenus à trouver la faille et sur un coup franc de Belaïli, Slimani envoyait sa tête sur la barre mais le cuir rebondissait victorieusement sur Mandi à bout portant (1-0, 27e).

En seconde période, une frappe de Bennacer après un débordement de Zerrouki a inspiré Belaïli qui a réalisé un superbe slalom avant de tromper Lukwago d’une frappe dans la course, déviée, pour mettre son équipe à l’abri (2-0, 80e).