عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، ندوة صحافية عقدها بعد الفوز في المباراة الأولى من تصفيات كاس افريقيا ضد اوغندا.

وفي دره على أسئلة الصحافيين، عاد بلماضي، إلى عدم التأهل إلى كأس العالم 2022، حيث قال إن العودة إلى جو المنافسة لم يكن سهلا، بعد مباراة الكاميرون، خاصة و"أننا عملنا كثيرا على ذلك الهدف، وكان صعبا العودة إلى نهائيات كأس افريقيا مع احترامنا لهذه المسابقة".

وعليه، شكر بلماضي اللاعبين، وقال إنهم كانوا "في قمة التركيز، سواء الذين التحقوا حديثا بالنخبة الوطنية أو الذين يتواجدون فيها منذ مدة"، وعليه، أضاف الناخب الوطني، فإن "الفوز سيمكننا من التقدم".

وعن عدم اقحام رايس مبولحي، وتعويضه بمصطفى زغبة، بأنه حان الوقت لكي يلعب، وأنه يتحمل مسؤولية عدم اقحامه من قبل.

وعن يوسف بلايلي قال بلماضي، إن جميع من يحب كرة القدم، "يعجب بما يقدمه بلايلي"، وأنه "من حسن الحظ أن يتواجد في التشكيلة الأساسية".

وبالنسبة لرياض محرز، وعن إمكانية اعتزاله قال بأن "هذا قراره".

وعن ملعب 5 جويلية اكتفى الناخب الوطني بالقول إن "الأرضية كانت حسنة، وليست ممتازة".

وحول اللاعبين الجدد، قال بلماضي، إنه "لم يرد أن يقحمهم تحت الضغط، على أن يفعل في المباراة الثالثة للفريق الوطني"، وعن عمورة وبلال براهيمي، قال إنهما مقنعان، ومع ذلك، قال المتحدث إن "اللاعبين الجدد عليهم أن يربحوا مناصبهم"، وأن "استدعاءهم لا يعني تعويضهم مباشرة لغيرهم".

ورفض الناخب الوطني التهوين من مستوى الفريق الخصم، قائلا إنه في المرة الوحيدة الذي فقدنا فيها التركيز تحصلوا على ضربة جزاء.