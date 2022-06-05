حددت وزارة الصحة السعودية، 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الالكتروني، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.

وحسب المصدر ذاته، اللقاحات هي فايزر بيونتيك، والمقرر منه جرعتان، ولقاح مودرنا، والذي يتم تناوله أيضا على جرعتين، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا على جرعتين، ولقاح جونسون الذي يتم أخذه جرعة واحدة. أيضا قررت الوزارة اعتماد لقاح "كوفوفاكس" بمقدار جرعتين، ولقاح "نوفاكسوفيد" و"سينوفارم"، و"ساينوفاك"، و"كوفاكسين"، و"سبوتنيك"، وكل لقاح منها يتم تناوله على جرعتين.

وأصدرت الوزارة السعودية من خلال موقعها الالكتروني أيضا ما وصفته بـ اشتراطات وإرشادات الصحة المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022).

كما أوضحت كذلك من خلال موقعها اشتراطات الإيواء والتنقل لموسم حج هذا العام، وقائمة الخدمات والمواقع الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.