حظي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يوسف بلايلي بإشادة واسعة في فرنسا عقب أداءه المميز خلال لقاء البارحة أمام أوغندا حيث سجل هدفا وساهم في فوز "الخضر" بهدفين دون رّد. وأثنت العديد من التقارير الإعلامية الصادرة اليوم الأحد، من مختلف وسائل الإعلام بما قدمه متوسط ميدان نادي براست.

موقع " أونز مونديال "، كتب " مدرب أوغندا ينحني لعبقرية بلايلي"، حيث قال الصربي " ميتشو" بأن بلايلي قدم مباراة غير عادية.

صحيفة " واست فرانس"، عادت إلى طريقة الهدف الثاني الرائع الذي بصم عليه اللاعب السابق لنادي قطر وعلقت عليه :" ستة مدافعين تضرروا.. قام بلايلي بعمل على اليسار، راوغ ثلاثة لاعبين ووضع ستة مدافعين في صعوبة كبيرة في المراوغة، سمحت له تحركاته وحيويته بزعزعة المحور بالكامل، وإنهائها بتسديدة عرضية جيدة سكنت شباك القائم الأيمن".

صحيفة" لو تيليغرام" ، نشرت فيديو هدف بلايلي مرفق بتعليق، " ملعب براست..الهدف الرائع لبلايلي ضد أوغندا "، أما موقع " أر، ام سي" فكتب : "..العمل المجنون وهدف بلايلي مع الجزائر"، في إشارة إلى تحركات اللاعب قبل أن يودع الكرة في الشباك.

للتذكير فإن بعثة المنتخب الجزائري ستشد الرحال إلى دار السلام غدا الإثنين تحسبا لملاقاة تنزانيا يوم الأربعاء، ليتنقل في اليوم الموالي إلى الدوحة من أجل إقامة معسكر إعدادي هناك تحسبا للتباري وديا أمام إيران في الثاني عشر من جوان الجاري في حال ترسيم كل الأمور المتعلقة بالمقابلة، حسبما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي في تصريحات إذاعية.