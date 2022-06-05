أحبطت عناصر الدرك الوطني بالشلف، محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا انطلاقا من سواحل بلدية الظهرة (شمال غرب الولاية) وحجزت معدات ووسائل مجهزة لذات الغرض، حسبما علم، اليوم الأحد، لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام و الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنه و في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة السرية تمكنت الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني بتنس وعين مران من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا، ينحدرون من ولايات شرق وغرب الوطن، انطلاقا من شاطئ تاميست ببلدية الظهرة. كما أسفرت هذه العملية عن حجز زورق مطاطي مزود بمحرك ذو قوة 40 حصان و مئتي لتر من البنزين و سيارة سياحية تم إيقافها عبر نقاط المراقبة الموضوعة على الطريق الوطني رقم 11 بمحاذاة شاطئ تاميست، كما أضافت خلية الإعلام .

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة،حسب نفس المصدر. وأشار ذات البيان أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف و في إطار جهودها لإحباط محاولات الهجرة السرية والحد من هذه الظاهرة قامت بتفعيل مخطط خاص من خلال مراقبة الشريط الساحلي بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالشلف والقطاع العملياتي الفرعي بتنس وعناصر الأمن الوطني.

كما تم إقحام، في إطار نفس المخطط، مروحية للسرب الجوي للدرك الوطني بالبليدة، من أجل مراقبة جوية جيدة للإقليم وتوجيه الوحدات ميدانيا في عملية تمشيط الشواطئ الصخرية والأماكن الغابية المتاخمة للشواطئ.