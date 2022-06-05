كشفت تقارير إعلامية مصرية مختلفة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، أتخذ قرارًا بحرمان أي نادٍ عليه أحكام قضائية من المشاركة في بطولاته الموسم المقبل سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية الإفريقية.

ووفقا لما أبلغه " الكاف "، للاتحادات المحلية في الدول الأعضاء به فإن أي ناد عليه أحكام قضائية أو أحكام نهائية في أي من قضايا اللاعبين أو القضايا الخاصة باللعبة سيحرم من المشاركة في بطولات الكاف في الموسم الجديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن القرار ينطبق على أي ناد تعرض لحكم نهائي، من الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية قبل نهاية عام 2021 ولم تم تسوية الحكم حتى نهاية مارس الماضي.