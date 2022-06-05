كشف شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، صباح اليوم، بوهران بأن سوق التأمين العربي يعادل 44 مليار دولار مع إمكانية كبيرة للنمو لأن نسبة التأمين لا تتعدى 5 بالمائة من الدخل القومي في العالم العربي.

اعتبر المتحدث بأن نقص ثقافة التأمين له علاقة بغياب ثقافة الادخار و الوسيط التأميني في المنطقة، ولقد أدلى بهذا التصريح خلال ندوة صحفية بمناسبة انعقاد المؤتمر33 للاتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران من 5 إلى 8 جوان، بمشاركة 1300 مؤتمر من بينهم 800 مشارك من الخارج، ممثلين لأربعين دولة منها 20 دولة عربية.