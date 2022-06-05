توفي سبعة أشخاص وأصيب 197 آخرون بجروح متفاوتة في عدة حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر مختلف طرقات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

من جهة أخرى تدخلت وحدات الغطس التابعة للحماية المدنية من أجل انتشال 05 جثث في الشواطئ والمجمعات المائية في كل من وهران، عنابة، مستغام ، تيزي وزو وعين الدفلى، حسب بيان الحماية المدنية.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، وفاة امرأة و إصابة 5 أشخاص آخرين بصعوبة في التنفس بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه داخل منزل ببلدية بابا حسن بالعاصمة.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 08 حرائق حضرية و مختلفة في كل من الجزائر العاصمة، تيزي وزوي برج بوعريريج، قسنطينة، عنابة، تبسة، عين الدفلى و أدرار وهي الحرائق التي تسببت بإصابة 6 أشخاص بصعوبة في التنفس وآخرى بحروق خفيفة في حريق شب بمستودع لتصليح السيارات الكائن ببلدية و دائرة تبسة.