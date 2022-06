Le président de la Fédération algérienne de football, Charafeddine Amara, a dit au revoir aux joueurs, au personnel technique et administratif, après le match des verts contre l'Ouganda, durant lequel les camarades du capitaine Slimani se sont imposés 2-0.

Après la fin du match, qui s’est joué au stade olympique du 5 juillet Amara est allé directement au centre technique de Sidi Moussa où il a rencontré les joueurs et leur a rendu hommage pour tout ce qu’ils ont accompli, il a ensuite rencontré l’entraîneur Djamel Belmadi et le manager Zefizef, et en compagnie de l'attaché de presse Salah Bey Aboud, leur souhaitant du succès pour les suite.