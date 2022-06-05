أوقف عناصر الأمن الحضري الثالث، 3 أشخاص نفّذوا عملية سطو على صيدلية وقصابة، بحي الرحمة، بمدينة تيارت واستولوا على مبلغ مالي وتلفاز.

وذكر بيان مصالح الأمن بأن العملية تمت إثر تقدم شخصين بشكوى عن تعرض محليهما لعملية سطو وسرقة مبلغ مالي وتلفاز، ليفتح تحقيق كلل بتوقيف المشتبه فيهم واسترجاع تلفاز وصندوق خشبي لوضع عائدات الصيدلية، قدم بموجبه المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة، أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت وصدر في حقهم أمر إيداع عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية بتوفر ظرف الليل.