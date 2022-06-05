أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن انطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية نحو وجهات دولية

وأوضحت الجوية الجزائرية، أنه "عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية ان تعلن عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية للوجهات التالية:

كل أحد وخميس:

•الجزائر العاصمة -فيينا-الجزائر العاصمة

•وهران – فيينا – وهران

كل ثلاثاء وجمعة:

•الجزائر العاصمة -لشبونة-الجزائر العاصمة

•وهران – لشبونة – وهران

وأشارت الشركة، أن الوجهات المتبقية سنوافيها تدريجيا بتاريخ فتح عملية البيع.