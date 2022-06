Les Verts ont repris, aujourd’hui, leurs entrainements au centre technique national de Sidi Moussa, au lendemain de leur victoire face à l’Ouganda (2 à 0), pour le compte de la 1ère journée du groupe F des éliminatoires de la CAN Total Energies – Côte d’Ivoire 2023 au stade du 5 juillet 1962.

Les coéquipiers d’Aïssa Mandi, auteur du premier but des Verts auront droit, A partir de 16h30, à un travail de gym sous la conduite de Rémi Salim Lancou.

Ce sont les titulaires qui auront droit à une séance de récupération en trois groupes (16h30, 17h00 et 17h30) avant l’entraînement qui, lui, est prévu à 18h00.

Il est à rappeler que la délégation de l’équipe nationale s’envolera ce lundi 6 juin 2022 à destination de Dar Essalam dans la perspective de livrer son deuxième match face à la Tanzanie, ce mercredi 8 au National Stadium.