أتى حريق شب بأحد حقول القمح بمشتة عين الفار التابعة لبلدية بومهرة أحمد بڨالمة، على مساحة 14 هكتار قمح صلب قائم حسبما أعلنت عنه خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية اليوم الأحد.

وخلف الحريق حالة استنفار قصوى لدى مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة لخزارة، التي تدخلت بمشاركة مصالح كل من الغابات، البلدية والدرك الوطني.

وأوضحت خلية الإعلام للحماية المدنية بقالمة، بأنّ مصالحها سخّرت شاحنتي إطفاء، ودامت مدة إخماد الحريق أكثر من ساعتين ونصف، كما تمّ حماية مساحة من القمح الصلب القائم تقدر بحوالي 250 هكتارا.

أشار إلى أنّ ولاية قالمة تشهد، خلال الأيام الأخيرة، موجة حرّ شديدة ناهزت فيها درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية تحت الظل، ما يستدعي الحيطة والحذر أكثر من المزارعين على محاصيلهم.