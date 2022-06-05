انطلقت اليوم الأحد بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة "بنك" بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض.

ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة و 11 متهما آخرون من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها "تكوين جمعية أشرار" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد" و"النصب والإحتيال" و"خيانة الأمانة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الرشوة" و"استغلال النفوذ" و"التزوير في محررات رسمية".

كما تم ضم إلى هذه القضية، قضية أخرى متعلقة بمحافظ بنك الجزائر سابقا، كرمان عبد الوهاب، لارتباطها بنفس الوقائع، يمثل فيها إلى جانب كرمان عبد الوهاب، متهمين اثنين هما أخوه عبد النور وابنته ياسمين، المتابعين بتهمة "المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد".

وشرعت المحاكمة، صباح اليوم الأحد، تحت إشراف رئيسة المحكمة، رحالي حسيبة، بالاستماع لعبد المؤمن خليفة عن بعد، بتقنية الزوم، من المؤسسة العقابية بالشلف، فيما تشمل جلسة الزوال مواصلة الاستماع لنفس المهتم و كذا باقي المتهمين.