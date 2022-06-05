ثمن المشرف العام على الندوة التأسيسية الكرامة الإفريقية، والمنسق العام لمبادرة المجتمع المدني والإطارات لدعم الدستور، جمال بن زكري مبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان يحمل توقيع جمال بن زكري: "تلقينا بفخر واعتزاز مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمنة لم الشمل وكيف لا وهي مبادرة تدل على رفعة وعلو شأن الشعب الجزائري ومن خلاله القيادة العليا للوطن".

كما عدّد بن زكري أبعاد المبادرة المتعددة على غرار البعدين الديني والأمني، معتبرا أن المبادرة من شأنها الإسهام في توحيد الجبهة الداخلية، علاوة على أنها تأتي بالتوازي مع الظروف المحيطة بالجزائر من عدم استقرار وحروب وتجاذبات سياسية.

وأضاف: إن هذا المبادرة بلا شك تأتي من منطلق الروح الأبية لدور الجزائر في الدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، فستكون هذه المبادرة إضافة قوية لتعزيز الجانب الأمني في الجزائر وفي المنطقة بالتعاون مع كل الخييرين والفاعلين السياسيين ونعتبرها خطوة مهمة في توحيد الصف الداخلي تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

ويرى البيان أن مبادرة لم الشمل ستكون آلية لتحقيق الأهداف الوطنية في شتى المجالات بشكل كبير في وضوح الصورة لدى المتربصين بأمن الوطن.

ووصف بن زكري مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة بالـ"طيبة وشجاعة" للم الشمل وتوحيد صف الجزائري في كيان واحد مترابط متآلف متحد على كلمةٍ سواء.

وأشار إلى أن الآثار الإيجابية المترتبة على هذه المبادرة كونها تتعدد أثارها وفوائدها على الوطن من خلال بث الخوف والرهبة في قلوب أعداء الوطن والمتربصين به وتعزيز التعاون والترابط كالجسد الواحد في الوطن الواحد ما يعزز الوحدة الوطنية ولم الشمل هذه من أهم التزامات وأهداف القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف الأطياف السياسة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي و الريادة في شتى المجالات.

بالإضافة إلى بحث و بعث مختلف القضايا المطروحة دوليا و تدارس الأوضاع الراهنة في دول الجوار في الوقت الحالي .