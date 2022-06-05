تبرأت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، "فاف" من الصفحات المُزيفة عبر الفيسبوك، تحمل اسم "أكاديمية الفاف الجزائرية"، وذلك بانتحال صفة دون وجه حق والتحايل لتحقيق أغراض مشبوهة.

وقالت الفاف في بيان لها، إن الصفحة تعرض محتوى مغالط حول فتح بوابة مزيفة باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهدف تسجيل اللاعبين الشباب مقابل دفع رسوم مالية.

وأكد الإتحاد من هذه الصفحة المزيفة التي لا تمثل الاتحاد الجزائري بتاتا، مذكرة أن المديرية الفنية الوطنية هي من تتكفل بجميع النشاطات وبرامج التطوير بشكل حصري.

وختم بيان الفاف أن هيئته باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمباشرة المتابعة القضائية ضد المتورطين في هذه القضية.