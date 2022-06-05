تم تنظيم ورشة خاصة بإطلاق مشروع يهدف لترقية المقاولاتية الخضراء بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية.

و أفاد بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة انه "في إطار الاستراتيجية المسطرة من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات، المتعلقة ببرنامج التعاون الدولي، ترأس يومي 1 و2 جوان2022، مستشار التعاون الدولي، السيد زكرياء مغني، ورشة إطلاق مشروع وظائف خضراء من أجل الانتقال بالشباب نحو مستقبل عمل مستدام".

وتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية وبحضور ممثلي العديد من القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات البحثية والعلمية ومنظمات أرباب العمل.

ويهدف هذا المشروع إلى "ترقية المقاولاتية الخضراء وخلق مناصب الشغل واستحداث المؤسسات المصغرة الخضراء للشباب حاملي المشاريع، من خلال تحديد القطاعات والنشاطات التي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال التغيرات المناخية".