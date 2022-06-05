أحبطت عناصر الدرك الوطني بالشلف، محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا انطلاقا من سواحل بلدية الظهرة و حجزت معدات و وسائل مجهزة لذات الغرض.

و أفاد بيان لخلية الإعلام و الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنه و في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة السرية تمكنت الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني بتنس و عين مران من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا، ينحدرون من ولايات شرق و غرب الوطن، انطلاقا من شاطئ تاميست ببلدية الظهرة.

كما أسفرت هذه العملية عن حجز زورق مطاطي مزود بمحرك ذو قوة 40 حصان و مئتي لتر من البنزين و سيارة سياحية تم إيقافها عبر نقاط المراقبة الموضوعة على الطريق الوطني رقم 11 بمحاذاة شاطئ تاميست، كما أضافت خلية الإعلام.

و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، حسب نفس المصدر.

و أشار ذات البيان أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف قامت بتفعيل مخطط خاص من خلال مراقبة الشريط الساحلي بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالشلف والقطاع العملياتي الفرعي بتنس وعناصر الأمن الوطني.

كما تم إقحام، في إطار نفس المخطط، مروحية للسرب الجوي للدرك الوطني بالبليدة، من أجل مراقبة جوية جيدة للإقليم وتوجيه الوحدات ميدانيا في عملية تمشيط الشواطئ الصخرية والأماكن الغابية المتاخمة للشواطئ.