قرر قادة دول غرب أفريقيا إبقاء العقوبات المفروضة على مالي مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.

وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاتّخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد تم إرجاؤه حتى قمة "إيكواس" المقبلة

وأصدر القادة الأفارقة بيانا الأحد، قالوا فيه إنهم "سيبقون" الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي، لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو "مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات".

وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديمقراطي