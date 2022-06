Une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes à partir des côtes de la commune de Dahra (Nord-ouest de Chlef) a été mise en échec par des éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps sécuritaire.

Les compagnies de Gendarmerie nationale de Ténès et Aïn Merane ont réussi à déjouer une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes, issues des wilayas de l'est et de l'ouest du pays, à partir de la plage Tamist de la commune de Dahra, a indiqué un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale.

Cette opération s'est également soldée par la saisie d'une embarcation pneumatique équipée d'un moteur de 40 chevaux, de 200 litres de carburant et d'un véhicule touristique, interceptés au niveau d’un des points de contrôle mis en place sur la RN 11, mitoyenne à la plage de Tamsit, a ajouté la même source.

Les mis en cause dans cette affaire seront déférés devant les autorités judiciaires compétentes, dès l'achèvement des procédures judiciaires nécessaires, a précisé le même communiqué.