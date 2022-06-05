قال نائب محلي فى نيجيريا إن مسلحين فتحوا النار على المصلين في كنيسة، فيما يخشى مقتل العشرات من بينهم أطفال.

وأضاف أن مسلحين فتحوا النار على المصلين في كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب البلاد، وفجروا أيضا عبوات ناسفة وسط مقتل العشرات من بينهم أطفال.

وقال أوجومولوسوي ألوول إن المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في ولاية أوندو حين كان المصلون يتجمعون.

وقال أولول، الذي زار الموقع والمستشفى حيث يعالج العديد من الجرحى، إن من بين القتلى أطفالا كثيرين.

أوردت تقارير أن المسلحين في أوندو قاموا باختطاف بعض المصلين، كما قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة العشرات خلال الهجوم ويعاني جزء كبير من نيجيريا من قضايا أمنية بما في ذلك التطرف المسلح.

وتُعرف أوندو على نطاق واسع بأنها واحدة من أكثر الولايات الهادئة والسلمية في نيجيريا.