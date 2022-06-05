حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة استمرار هجمات الجماعات الاستيطانية المتطرفة على المسجد الاقصى وذلك ردا على الاقتحامات الكبيرة التي ينفذها أنصار تلك الجماعات، بزعم الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، التي تترافق مع الذكرى الـ 55 لاحتلال المدينة.

وقال مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، إنها تعد “محاولات يائسة لتهويده وفرض السيادة فيه، ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت التقسيم الزماني والمكاني”. وأكد أن حماية المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والرباط في جنباته، يعد “واجبا وطنيا ودينيا”،

وفي السياق، قال الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة،“إن المقاومة وعلى رأسها حماس لن تُمرر أحداث الأقصى دون أن يكون هناك رد مناسب بحجم الجريمة”، وقال “إن ما يقوم به الاحتلال فيما يدّعيه بأعياد يهودية لديه هو عدوان سافر على المسجد الأقصى وعلى قدسيته”.

وأكد أن الأقصى يمثل للمقاومة “خطا أحمر”. وأضاف “ما يقوم به الاحتلال هناك هو تجاوز للخطوط الحمراء”، لافتا إلى أن إطلاق العنان للمستوطنين باقتحام الأقصى “يؤكد إصرار الاحتلال على ممارسة العدوان والإجرام على الأقصى المبارك”.

من جهته قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ “هجمة غير مسبوقة”، تستهدف أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك “من قبل حكومة الأبارتهايد” الإسرائيلية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفي تعقيبه على تصاعد الهجمات الاحتلالية، قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الطريق الوحيد لوقف العدوان يكون من خلال “ضربات مؤلمة من المقاومة، والعمل الوطني في كل الساحات”.

وأكد أن التغول في الدم الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس، يأتي في سياق فرض هيبة الاحتلال المفقودة في معركة “سيف القدس”.

وفي السياق، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن المستوطنين يستغلون “الأعياد اليهودية” ويقومون بسلسلة من الاعتداءات والاقتحامات، بهدف الانقضاض على المسجد الأقصى.

وقال إن ما حصل الأسبوع الماضي، من اعتداءات وانتهاكات خطيرة داخل الأماكن المقدسة “أمر مؤلم وغير مسبوق” منذ عام 1967. وأضاف “قلنا إن الأقصى في خطر ولم تصدق الناس، والآن الأخطار الكبيرة تحدق به”، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن الانتهاكات التي تحصل داخل المسجد، مشيراً إلى أن الاحتلال يستبيح الأقصى وجعل من المسجد “ثكنة عسكرية”.