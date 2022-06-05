قالت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" إن إحدى سفنها أنقذت 85 مهاجرا من الغرق في البحر المتوسط، والاتصالات جارية لنقلهم إلى أحد الموانئ الأوروبية.

وقال طاقم سفينة "سي ووتش 3" لوكالة الأنباء الألمانية، إنهم نقلوا المهاجرين إلى متن سفينتهم ليلة السبت الى الأحد في نطاق منطقة البحث والإغاثة المالطية، وبذلك فإن إجمالي عدد من تم إغاثتهم على متن السفينة بعد خمس عمليات قامت بها في غضون أيام قليلة يبلغ نحو 310 أشخاص تقريبا حاليا.

و يذكر أن سواحل المتوسط تشهد في الفترة الأخيرة موجة كبيرة للهجرة خاصة عبر إيطاليا التي تستقطب العدد الأكبر منهم.