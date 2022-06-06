أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صباح اليوم الإثنين إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 من ولاية تڤرت.

وبمركز الإجراء الكائن بمتوسطة المجاهد تمارن محمد قام بلعابد الذي كان مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية لشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي نور الدين غوالي ووالي الولاية ناصر السبع إلى جانب ممثلي السلطات المدنية والعسكرية واعضاء من البرلمان بفتح أظرفة الأسئلة. وتحصي ولاية تڤرت 7133 مترشح نظامي و67 مترشحا حرا يشرف عليهم 1656 مؤطر موزعين على 30 مركز إجراء.

وعلى المستوى الوطني يجتاز قرابة 740 ألف مترشح، ابتداء من اليوم الإثنين، اختبارات شهادة التعليم المتوسط موزعين على 2800 مركز للإجراء.

ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام (من 6 إلى 8 جوان) في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية للمعنيين بهذا الاختبار.

وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية، حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19. وبلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني العام الماضي 64.46 بالمائة.