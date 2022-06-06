عاين وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ، اليوم الإثنين مختلف الأشغال بالقطب الحضري العمراني 7000 مسكن صيغة البيع بالإيجار سيدي سرحان ولاية البليدة .

وحسب بيان لوكالة عدل فقد ورافقه في هذه الزيارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ووالي ولاية البليدة والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وعدد من إطارات الوزارة الوصية.

ووجه الوزير تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال خاصة ما يتعلق بالشبكات الأولية واتمام الربط بشبكات الغاز في التجزئة الاخيرة.