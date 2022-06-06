ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، بنحو دولارين، مع التفاؤل بعودة النشاط الصيني إلى طبيعته بعد الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا، ما دعم أسعار النفط وأسواق الأسهم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 121.78 دولار للبرميل، فيما وصلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 120.99 دولار للبرميل.

وكان النفط، سجل نهاية الأسبوع الماضي، سادس مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارًا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة عند مستوى 121.35 دولارا، بمكاسب 3.74 دولار، أو 3.18%.

ويوم الخميس، وافق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج خلال شهري جويلية وأوت.

كذلك تفاءلت الأسواق بتصريح وزيرة التجارة الأمريكية عن طلب الرئيس جو بايدن، بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على الصين، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أعلنت في تصريحات سابقة، عن تأييدها إلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من الصين، اعتبرت أن هذه الرسوم تلحق ضررا بالمستهلكين والشركات الأمريكية.