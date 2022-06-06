أعلن ويزر التربية أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" نهاية الشهر الجاري.

وقال بلعابد خلال إشرافه على انطلاق امتحانات "البيام"، إن أجواء انطلاق الامتحانات، تمت في ظروف جيدة وملائمة، ملمحا إلى عدم قطع الأنترنت خلال اجتياز امتحانات البكالوريا لهذا العام، قائلا: "لم يتحدث أحد عن قطع الأنترنت".

وأشار الوزير إلى أن ظاهرة نشر المواضيع سواء المفبركة عشية الامتحانات أو عقب انطلاق الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تراجعا كبيرا، بسبب العمل التحسيسي الذي تم مباشرته إلى جانب الإجراءات الصارمة التي أقرتها الدولة، للحد من مظاهر الغش بشكل فوري وآني.

وقال بلعابد إنه سيقرر بشأن النظام الدراسي المعتمد خلال السنة الدراسية 2022-2023، ما إن كان سيتم الإبقاء على نظام التفويج أو العودة للنظام الدراسي العادي عقب المشاورات مع الجهات المختصة.

وأكد وزير التربية على انتهاء مصالحه من عملية إدماج حاملي الشهادات نهاية الشهر الماضي، حيث تم إدماج 45714 موظفا في رتب تتيح لهم الترقية لاحقا.