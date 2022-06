Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné, ce lundi, Said Bouteflika à 8 ans de prison et l’ancien président du forum des chef d’entreprises, Ali Haddad à 4 ans de prison, un million de dinars d’amende et la saisie de ses biens.

Bouteflika et Haddad étaient poursuivis dans le dossier du financement de campagne de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, blanchiment d’argent et dissimulation de produits de la corruption.