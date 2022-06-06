أمضى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عمارة شرف الدين أمس على تحويل أجور عمال "الفاف"، وملف مصاريف الفريق الوطني بما فيها المقابلة الودية مع إيران في الدوحة. وسيكون بإمكان عمال الفاف، سحب أجورهم بداية من اليوم الإثنين، بعد التأخر الذي سببه الانسداد الحاصل بين الوزارة و"الفاف" وكذا مغادرة عمارة شرف الدين لمبنى الاتحاد الجزائري بطلب من وزير الشباب والرياضة، رغم أنه لايزال الرئيس الفعلي للاتحادية من الناحية القانونية.

وكان عمارة شرف الدين، قد تنقل سهرة السبت، إلى مركز سيدي موسى لتهنئة اللاعبين والطاقم الفني بعد مباراة أوغندا، بما أنه لم يحضر للمواجهة بملعب 5 جويلية بسبب رفض الوزير عبد الرزاق سبقاق ملاقاته دون سبب يذكر متفاديا بذلك كل التأويلات، حيث رفض عمارة الذهاب للملعب لتكون المباراة الودية لمنتخب أقل من 23 سنة أمام فلسطين آخر مباراة يحضرها، والتي غاب عنها الوزير رغم أنه حضر إلى الملعب وغادر قبل بداية المواجهة دون الدخول للمنصة الشرفية وتحية الوفد الفلسطيني.