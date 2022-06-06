تنقل اليوم الإثنين المنتخب الوطني، إلى العاصمة التنزانية دار السلام لخوض المقابلة الثانية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023،وقال المدرب جمال بلماضي عن مواجهة الأربعاء المقبل: " المهم بالنسبة لنا هو الاسترجاع، خاصة عندما يكون هناك تقارب في المباريات".

بلماضي: مشاركة بوداوي محل شك

وبخصوص غياب متوسط ميدان النادي الفرنسي، هشام بوداوي كشف بلماضي: "هشام كان ضمن قائمة الـ 11 لاعبا المعنيين بلقاء أوغندا، لكنه أصيب قبل المواجهة، الفحوصات التي أجراها أثبتت عدم وجود أي خطر، أما مشاركته من عدمها أمام تنزانيا سنرى ما سيحدث".

وعن المنافس القادم تحدث بلماضي أمام عدسات الكاميرا موضحا: "نعرف جيدا منتخب تنزانيا لقد سبق وأن لعبنا ضده في 2019، لقد تطور كثيرا، سيكون لقاء قويا في ملعب ممتلئ، كما قلت من قبل لم يعد هناك منتخب صغير وآخر كبير بقي فقط المنشآت القاعدية وسياسة الاستثمار الرياضي".

وحقق "الخضر" فوزا مهما على أوغندا بفضل هدفي عيسى ماندي ويوسف بلايلي ما جعلهم في ريادة المجموعة السادسة، بلماضي أكد أن الكل كان راض بعد المباراة وكل التركيز منصب الآن على لقاء تنزانيا.

بلماضي: مبولحي وسليماني كانت لديهم الرغبة في المواصلة

أكد المدرب جمال بلماضي، أن كل من الحارس رايس وهاب مبولحي وإسلام سليماني كانت لديهما الرغبة القوية في المواصلة، وقال: "مبولحي يتواجد منذ 12 سنة وإسلام لعشر سنوات، لقد فكروا جيدا ورأوا أنهم قادرين على تقديم المزيد، نحترم جميع اللاعبين وليست الإحصائيات من تتحدث بل الجاهزية".

بلماضي: زغبة لم يفاجئنا وسنرى ما سيقدمه مانديرا

رفع بلماضي من أسهم حارس ضمك السعودي، مصطفى زغبة الذي دخل أساسي في لقاء أوغندا واعتبر مهندس التتويج بنهائيات أمم إفريقيا 2019 أن ما قدمه زغبة لم يكن بالمفاجأة بل سترفع له القبعة أما الحارس أنطوني مانديرا فسيرى الطاقم الفني ما سيقدمه في المستقبل، لأنه لا يوجد أي شيء مضمون وعليه أن يبرهن".

وختم: "بخصوص الجماهير الجزائرية التي ربما ستسجل حضورها في الملعب الوطني لدار السلام ، قال علق بلماضي: "أينما تذهب ترى العلم الجزائري، ستجده حتى في القمر نحن نلعب من أجلهم".