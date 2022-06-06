أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلـة فـي فرقة الشرطة القضائية بـأمن المقاطعة الإدارية الحـراش، 16 شخصا عن قضية إنشاء وتكوين عصابة أحياء لغرض السيطرة وبسط النفوذ والإخلال بالنظـام العـام وإهانـة هيئـة نظـاميـة.

وأفاد بيان لذات المصالح، إنه بعـد وصـول معلومـة إلـى المصلحة المحققـة، مفادهـا وجـود شـخص يقـوم بترويج المؤثرات العقليـة علـى مستوى إحـدى أحيـاء مدينة الحـراش. وعليـه تـم تسطير خطـة عمـل محكمـة مـن طـرف قـوات الشرطة لتوقيف المشتبه فيـه ومن معه.

وأضاف البيان، أن العمليـة أسفرت عـن توقيف المشتبه فيـه الرئيسـي فـي القضية مع توقيـف 16 شــخصا، فيمـا ضبط بحوزتهم علـى مـخـدرات ومؤثرات عقلية.