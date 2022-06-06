كشف اليوم الإثنين، تقرير إيراني إن هناك اتفاق حصل بشكل رسمي بين الاتحاد الجزائري ونظيره الإيراني من أجل برمجة اللقاء الودي بين المنتخبين الجزائري والإيراني.

وأفات وكالة " إسنا " الإيراانية، أن منتخب بلاد " الفرس" يستعد للسفر إلى قطر من أجل خوض اللقاء. كما أضاف المصدر ذاته، إن منتخبي الجزائر وإيران توصلا إلى اتفاق بخصوص كل ما يتعلق بالمباراة وتم توقيع العقد من أجل سفرية " الخضر" إلى قطر.

وأكدت " إسنا"، أن الاتحاد الإيراني سيتولى مسؤولية اختيار الملعب وإجراء المراسلات مع الاتحاد القطري، حتى تمكن من لعب اللقاء الودي خلال معسكره الذي يستمر لأسبوعين في قطر. للتذكير فإن المكلف بالإعلام على مستوى " الفاف"، أوضح بأن بعثة المنتخب الجزائري التي سافرت صباح اليوم إلى العاصمة دار السلام، ستتنقل في اليوم الموالي إلى الدوحة من أجل إقامة معسكر إعدادي هناك تحسبا للتباري وديا أمام إيران في الثاني عشر من جوان الجاري في حال ترسيم كل الأمور المتعلقة بالمقابلة.