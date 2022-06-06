التمس وكيل للجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا، ضد كل من الرئيس المدير للعام لمجمع النهار محمد مقدم المدعو أنيس رحماني ورجل الأعمال محي الدين طحكوت مع مصادرة جميع العقارات والأرصدة البنكية.

ويتابع رحماني وطحكوت بتهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على غرار تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم. فيما توبع أنيس رحماني بتهم تتعلق بإهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش الوطني الشعبي، وإهانة هيئة نظامية وكذا المساس بحرمة الأشخاص من خلال تسجيل المكالمات بغير إذن لصاحبها.

كما أتهم بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة ووحدة الوطن.