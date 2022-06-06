سلّم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحلّ اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بنواكشوط على رأس وفد عالي المستوى في زيارة عمل تدوم يومين.

وسلم عرقاب رسالة الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني خلال الاستقبال الذي خصه به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وجرى اللقاء بحضور وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا، محمد عتو، والمدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار.