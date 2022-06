Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé lundi une visite de travail et d'inspection à la 3ème Région militaire à Béchar où il supervisera notamment l'exécution d'un exercice nocturne avec munitions réelles, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2021-2022 au niveau des grandes unités de l'ANP déployées à travers les six Régions militaires (RM), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP, a entamé ce lundi 06 juin 2022, une visite de travail et d'inspection à la 3ème Région militaire à Béchar, où il tiendra une réunion d'orientation avec les personnels de cette Région et supervisera l'exécution d'un exercice nocturne avec munitions réelles, au niveau du Secteur opérationnel Sud de Tindouf", précise la même source.

Le Général de Corps d'Armée a souligné que "la réussite des exercices des différents niveaux reflète effectivement la pertinence de l'approche réelle adoptée dans ce cadre, et qui vise à préparer nos Forces armées pour faire face à tout imprévu avec mérite et en toutes conditions et circonstances"

"Partant de ce principe, la pertinence de cette approche objective pour la promotion des capacités de la ressource humaine de l'ANP, se traduit notamment par la réussite des exercices de différents niveaux, exécutés, chaque année, à la clôture des programmes de préparation au combat des Forces armées", a-t-il ajouté.