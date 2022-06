Les résultats de l’épreuve de brevet d’enseignement moyen (BEM) seront affichés vers la fin du mois en cours a annoncé, aujourd’hui, le ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed.

Les épreuves de BEM ont débuté aujourd’hui et s’étaleront jusqu’au 08 juin 2022. Les candidats vont être évalués sur 9 matières principales en plus de tamazight pour les candidats concernés.

Les fuites des sujets sur les réseaux sociaux, la veille de l’épreuve ou juste avant son lancement, sont en régression, souligne le ministre, Belabed, qui a expliqué cette réduction par le fait que l’Etat ait mis en place des campagnes de sensibilisation, en plus de l’adoption de mesures strictes pour mettre un terme aux fraudes dans l’immédiat.

Le ministre de l’Education a enfin déclaré qu’il n’a pas encore pris la décision de maintenir les classes par groupes ou de reprendre le système scolaire classique à partir de l’année scolaire 2022/2023.