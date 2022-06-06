حقق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة فوزا معنويا في ثالث مواجهاته خلال دورة تولون الدولية في فرنسا، وذلك على حساب نظيره من جزر القمر (أقل من 20 سنة) بنتيجة هدفين دون مقابل.

وسجل هدفي المنتخب الوطني كل من بلاش في الدقيقة السادسة وبخوش في الدقيقة 66 بعد تنفيذ ركلة جزاء.

وكان "الخضر" قد سجلوا هزيمتين متتاليتين أمام اليابان (0-1) وكولومبيا (1-2) ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتأتي مشاركة أشبال المدرب نور الدين ولد علي، الذي تسلم مهامه مؤخرا، في إطار تحضيرات منتخب أقل من 23 سنة لتصفيات أولمبياد 2024 المقررة في العاصمة الفرنسية باريس