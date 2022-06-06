توفيي، اليوم الاثنين طفلان شقيقان يبلغان من العمر 4 و5 سنوات إثر اختناقهما بالدخان الكثيف الناجم عن حريق نشب بشقة سكنية بحي بوذراع صالح ببلدية قسنطينة، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية النقيب عبد الرحمن لقرع أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت بعد ظهر اليوم على جناح السرعة إثر اندلاع حريق بشقة سكنية تقع بالطابق الأول لعمارة على مستوى حي بوذراع صالح ببلدية قسنطينة حيث تم إسعاف و إجلاء طفلين يبلغان من العمر 4 و5 سنوات من الشقة السكنية و هما على قيد الحياة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى البير بعاصمة الولاية مبرزا بأن حالتهما كانت "حرجة".

وأضاف ذات المسؤول أن الطفل الأول البالغ من العمر 5 سنوات لفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة من وصوله إلى المستشفى ليلحق به بعد ذلك شقيقه صاحب الأربع سنوات.

وأبرز المتحدث بأن عملية التدخل تطلبت تسخير 3 شاحنات إطفاء و سيارتي إسعاف و18 عونا وضابطين (2).

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المخولة إقليميا لمعرفة أسباب هذا الحريق المميت، مثلما أشير إليه.