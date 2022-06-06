أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم استحداث آلية جديدة لدعم الإنتاج السينمائي.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع مع الفاعلين في المجال السينمائي وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية أنه تم "استبدال آلية الدعم التي كانت تتم من خلال الصندوق الوطني للفن والصناعة السينماتوغرافية، بآلية جديدة تتمثل في منح الإعانات بحساب ميزانية التسيير لوزارة الثقافة والفنون".

وأعلنت مولوجي انه سيتم الشروع فور اعتماد تلك الإجراءات في الأسابيع القليلة المقبلة، في منح الإعانات لمشاريع الأفلام التي تم قبولها من قبل، على أن يتم في مرحلة لاحقة دراسة المشاريع الجديدة، ووضع برنامج لدعم الإنتاج السينمائي سيتم اقتراحه للمصادقة لدى مصالح وزارة المالية.

كما أمرت الوزيرة بإعداد دراسة تقنية لإنشاء مركز وطني للأرشيف السينمائي يكلف بأرشفة الأفلام السينمائية الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها، وفتح المجال للخواص بهدف استغلال قاعات السينما وفقا لدفتر شروط محدد وتعزيز التعاون والتبادل بين المؤسسات السينمائية ونظيراتها في الدول الضليعة في هذا المجال.

وفي نفس السياق، ألحت مولوجي على ضرورة "الاسترجاع النهائي" لنسخ الأفلام التي تم ترميمها ورقمنتها، والمتواجدة في مخابر خارج الوطن إلى جانب العمل التشاركي لإزالة "العقبات التنظيمية والقانونية للمتعاملين السينمائيين".