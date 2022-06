Le ministre Russe des Affaires Etrangères Serguei Lavrov n’a pas pu se rendre en Serbie, après la fermeture de la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro de leur espace aérien au vol du chef de la diplomatie russe.

Moscou a immédiatement réagi à cette fermeture qu’elle a qualifiée de "scandaleuse" et "hostile".

Ces trois pays européens membres de l'OTAN appliquent les sanctions imposées à la Russie après le déclenchement de l'offensive en Ukraine.

"L'inconcevable s'est produit", a déclaré Lavrov, lors d'une conférence de presse en ligne convoquée en urgence.

"La ligne de Bruxelles dans les Balkans et en Ukraine est essentiellement la même. Mais dans les Balkans, l'Union européenne favorise seulement ceux qui portent atteinte aux intérêts des Serbes, et en Ukraine, l'OTAN et l'UE soutiennent un régime qui a depuis longtemps déclaré la guerre à tout ce qui est russe" a-t-il ajouté.

"De tels actes hostiles à l'égard de notre pays sont capables de causer certains problèmes (...), mais ils ne peuvent pas empêcher notre diplomatie de poursuivre son travail", a réagi pour sa part le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.