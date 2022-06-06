تسلم الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، شحنة من التمور تقدر بـ50 طن، كهدية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتندرج عملية تسليم الشحنة، التي جرت بمقر السفارة السعودية بالجزائر بحضور وفد من مركز "الملك سلمان " للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الجزائري، في إطار دعم سبل التعاون بين البلدين، بما يخدم العمل الإنساني والتطوعي والعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين.

وبالمناسبة، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، في تصريح للصحافة، أنه "سيكون هناك تعاون بين الطرفين في مجال العمل الإنساني والتطوعي في الأيام القادمة".

من جهته، عبر السفير السعودي، عبد الله بن ناصر البصيري أن هذه المبادرة "دليل عن مدى العلاقة الطيبة والودية، والقوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر"، والتي هي امتداد لعمل مركز الملك سلمان "بما يخدم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة".