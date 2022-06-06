لقي، مساء اليوم، شاب ثلاثيني حتفه متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها على إثر سقوط مواد بناء من فوقه، بموقع انجاز سكنات عدل بأعالي حي وادي مرزوق بتيبازة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة، من أجل نقل جثة بالمكان المسمى مشروع عدل 1500 مسكن بلدية تيبازة، نحو مستشفى المدينة.

الضحية، شاب في الثلاثينات من العمر، ينحدر من بلدية بوقيقة، يعمل بورشة انجاز الموقع السكني المذكور تعرض لإصابات خطيرة من جراء سقوط مواد بناء من فوقه.

وقد خلف الحادث المميت، حالة من الحزن والأسى في أوساط سكان بلدية بورقيقة وما جاورها، خاصة وأن الأخير معروف بنشاطه في الأوساط الرياضية.